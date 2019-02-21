Приставы оставили осужденного экс-мэра Копейска без машины

Судебные приставы продали принадлежавший экс-главе Копейска Вячеславу Истомину автомобиль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, 479 тысяч рублей, вырученных от реализации автомобиля Toyota Camry, принадлежащего бывшему мэру города Копейска Вячеславу Истомину, осужденному за коррупционные преступления, перечислены в доход бюджета.

Напомним, экс-чиновник был признан виновным в получении взятки и приговорен к четырем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В качестве дополнительного вида наказания ему был назначен штраф в 5 миллионов рублей. Его взыскание поручили судебным приставам межрайонного специализированного отдела по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Челябинской области.

В рамках исполнительного производства судебными приставами были заблокированы счета осужденного. С них производились списания небольших размеров от 10 до 500 рублей. Иногда поступали более крупные суммы от 1,7 до 9 тысяч рублей. Кроме того, было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника в случае его трудоустройства в ИК-6, но денежных средств по данному постановлению не поступало.

В июне 2018 года суд по заявлению экс-мэра разрешил ему рассрочку в выплате штрафа сроком на 60 месяцев по 83 тысячи рублей ежемесячно. С августа 2018 года денежные средства начали регулярно поступать на депозитный счет судебных приставов. В общей сложности в бюджет РФ было направлено 498 тысяч рублей.

Параллельно судебными приставами велась работа по подготовке документов для оценки и дальнейшей реализации арестованного судом имущества, принадлежащего коррумпированному чиновнику, – автомобиля Toyota Camry и мотовездехода Polaris. В результате автомобиль был продан с торгов, и денежные средства в размере 479 тысяч рублей направлены в государственную казну. На очереди – реализация мотовездехода. Его оценка колеблется в пределах 200 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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