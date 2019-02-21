Челябинские таможенники задержали 2,5 тонны «президентских» конфет

Челябинские таможенники впервые выявили украинскую «санкционку» на границе с Казахстаном.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, мобильной группой ведомства совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области был задержан автомобиль с конфетами «Roshen».

2,5 тонны украинской карамели было задержано в пункте пропуска «Бугристое». Конфеты фабрики «Roshen» везли из Республики Казахстан для продажи в Челябинске. «Напомним, что в соответствии с постановлением правительства РФ от 29.12.2018 №1716-83 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» эта категория товаров запрещена к ввозу на территорию России», – напомнили в пресс-службе Челябинской таможни.

Как объяснил водитель автомобиля, 383 коробки украинских кондитерских изделий он вез по просьбе своего знакомого и не знал, что они относятся к санкционным. «Это первый случай ввоза украинских товаров из Казахстана в Челябинскую область. Товар возвращен обратно в Казахстан. Возбуждено административное дело, наложен административный штраф», – комментирует Денис Цымбал, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни.

Напомним, компания «Рошен» принадлежит действующему президенту Украины Петру Порошенко. До 2017 года одна из фабрик кондитерского холдинга действовало и на территории России – в Липецке. Однако летом 2017-го производство на предприятии было остановлено, а чуть ранее имущество фабрики арестовали в обеспечение налоговых претензий Федеральной налоговой службы на сумму свыше 300 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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