Прокуратура Челябинска начала поиск новых обманутых дольщиков

В Челябинске начала работу «горячая линия» по вопросам долевого строительства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в целях выявления проблемных объектов долевого строительства в прокуратуре областного центра организована работа «горячей линии» и прием граждан.

В случае нарушения прав дольщики могут обратиться в прокуратуру г. Челябинска в рабочее время по телефонам: 8 (351) 779-50-18, 779-50-12.

Поступившая на указанные телефоны «горячей линии» информация будет проверена, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.02.19

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