В Челябинской области поезд налетел на внедорожник

Под Кыштымом локомотив налетел на иномарку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел днем в среду, 20 февраля, на 15-м километре железнодорожного перегона Кыштым-Пирит в районе поселка Тайгинка.

60-летний житель Озёрска на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport , возвращаясь с рыбалки, попытался проехать железнодорожный переезд, не оборудованный шлагбаумом, несмотря на запрещающие сигналы светофора.

«Когда он увидел приближающийся локомотив, решил нажать на газ и проскочить переезд, – цитирует «Кыштымский рабочий» инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Бэллу Завалий. – Однако столкновения избежать не удалось. Удар пришёлся на правую заднюю часть машины. Водитель не пострадал. В автомобиле он ехал один».

Челябинск, Виктор Елисеев

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