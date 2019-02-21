На Южный Урал возвращаются морозы

Ночные температуры в Челябинской области упадут до -26 градусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ночь на пятницу, 22 февраля, в регионе ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег, в западных районах до умеренного, в отдельных районах метели, на дорогах местами гололедица. Температура ночью -6, -11, при прояснении до -16 градусов. Днем потеплеет до +1, – 4, в низинах температура может опускать до 7 градусов ниже нуля.

В следующие два дня на Южном Урале похолодает еще. В ночь на субботу синоптики обещают -8, -13, при прояснении – до 16 градусов ниже нуля. Днем -3, -8. В воскресенье ночью ожидается -13, -18, при прояснении – до -26 градусов. Днем синоптики обещают -4, -9.

В Челябинске в предстоящие две ночи ожидается -9, -11. Температура завтра днем 0, -2 градуса, в субботу – 4-6 градусов ниже нуля. В ночь на воскресенье температура понизится до -14, -16. Днем -7,-9 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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