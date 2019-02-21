В центре Челябинска маршрутка врезалась в опору моста: есть пострадавшие

В Челябинске переполненный пассажирами микроавтобус врезался в опору моста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, в серьезном ДТП с маршруткой в центре Челябинска пострадали семь человек. На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи.

Авария произошла около 19:00 в Советском районе областного центра, у дома №21-«в» по проспекту Ленина. Микроавтобус Ford Transit, следовавший по маршруту №123, столкнулся с опорой моста.

В больницы были доставлены женщина 33 лет и мужчина 54 лет с сотрясением головного мозга (ГКБ №5, оба в удовлетворительном состоянии, обследуются), женщина 43 лет с ушибами и ссадинами (ГКБ №9, состояние удовлетворительное), молодой человек 22 лет с подозрением на перелом бедра (железнодорожная больница), женщины 60 лет с ушибом грудной клетки и 62 лет с сотрясением головного мозга (ГКБ №8), мужчина 64 лет с подозрением на перелом бедра (ГКБ №1, состояние средней степени тяжести).

Челябинск, Виктор Елисеев

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