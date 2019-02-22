Южноуральца, угнавшего полсотни лошадей, отправили в колонию

В Челябинской области отправили в колонию конокрада.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Уйский районный суд признал 50-летнего жителю Нагайбакского района виновным в краже, совершенной в особо крупном размере.

В суде установлено, что в ноябре 2017 мужчина, используя лошадей, обученных для верховой езды, угнал со свободного выпаса в окрестностях Уйского района табун из 46 лошадей стоимостью свыше 1,9 миллиона рублей.

Часть похищенного имущества (15 лошадей) возвращено потерпевшим в результате работы сотрудников полиции, без участия подсудимого, 2 лошади найдены потерпевшими на территории другого района самостоятельно.

В ходе предварительного следствия конокрад вину не признал. Вместе с тем, на основании представленных стороной обвинения доказательств, вина мужчины в суде была доказана.

Суд приговорил конокрада к 5 годам 3 месяцам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

В пользу потерпевших в счет возмещения имущественного вреда взыскано 1 миллион 215 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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