Южноуральская птицефабрика заплатит миллиард за уничтожение плодородного слоя почвы

Росприроднадзор настоял на возмещении известным агрохолдингом ущерба земельным участкам сельскохозяйственного назначения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росприроднадзора по Челябинской области, ведомство доказало в Арбитражном суде Челябинской области вред в размере 962 миллиона рублей, причиненный ЗАО «Уралбройлер» при осуществлении несанкционированного размещения отхода на земельных участках сельскохозяйственного назначения.

«Проведя плановую проверку деятельности предприятия, управление установило размещение предприятием неперепревшего куриного помета на полях площадью 32 гектара в границах Ишалинского сельского поселения Аргаяшского района, которое привело к превышениям концентраций вредных веществ в почве по 18 веществам, в том числе: по натрию в 11 раз, фосфору в 8 раз, вольфраму и цинку в 6 раз», – уточнили в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора.

Согласно решению Арбитражного суда Челябинской области от 19 февраля 2019 года, предприятие обязано возместить ущерб, нанесенный земле, в течение двух лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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