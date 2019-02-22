В одном из приютов Южного Урала погиб ребенок

В троицком приюте умерла 11-летняя воспитанница.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера девочка, вернувшись с занятий, пожаловалась на сильную головную боль. Через некоторое время ей стало хуже. Бригада скорой помощи, приехавшая на вызов, спасти ребенка не смогла.

Доследственную проверку по факту смерти девочки начал Следственный комитет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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