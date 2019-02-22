Четверо челябинцев, включая младенца, пострадали во время пожара в многоэтажке

Четырех человек госпитализировали после пожара в челябинской многоэтажке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, за несколько минут до полуночи на городской пульт «101» поступил звонок: мужчина сообщил, что в его квартире начался пожар, и людям срочно нужна помощь. Уже через четыре минуты на улицу Прокатная прибыли силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

Из окна квартиры на восьмом этаже шел густой дым. Огнеборцы выдвинули стрелу пожарной автолестницы, чтобы спасти находящихся внутри людей. Их коллеги направились в подъезд и на третьем этаже обнаружили жителей горящей квартиры: они смогли самостоятельно эвакуироваться и сообщили, что внутри квартиры никого не осталось.

Одновременно с тушением возгорания производилось спасение людей из соседних квартир. В общей сложности сотрудники МЧС с помощью спасательных комплектов вывели на свежий воздух 15 человек.

Среди погорельцев двое детей (пятнадцатилетний подросток и восьмимесячный младенец) и беременная женщина. Надышался угарным газом и хозяин квартиры. Все четверо были госпитализированы в медицинские учреждения, но после осмотра врачей отпущены домой.

Позднее стало известно, что на момент пожара в квартире проживала пожилая женщина и ее сын. К ним в гости пришли знакомые, на попечение бабушки также были оставлены двое внуков. Прием гостей сопровождался распитием спиртных напитков, когда хозяин обнаружил на кухне искрение от холодильника. Квартира очень быстро наполнялась дымом. «Паника и отсутствие элементарных знаний о поведении в чрезвычайной ситуации позволили разгореться пожару. Но самое главное, что люди успели самостоятельно эвакуироваться из опасной зоны», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

На месте пожара работали сотрудники отделения дознания. Наиболее вероятной причиной возгорания является короткое замыкание электрооборудования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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