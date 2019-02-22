Ростехнадзор нашел нарушения при строительстве «большого» конгресс-холла в Челябинске

Роспотребнадзор требует оштрафовать челябинское ХП «Конгресс-Холл». За нарушения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нарушения были зафиксированы в ходе проверок строительства общественно-делового центра на реке Миасс. Теперь Ростехнадзор требует оштрафовать хозяйственное партнерство «Конгресс-Холл» на 740 тысяч рублей. Соответствующий иск рассматривает в настоящее время Арбитражный суд Челябинской области.

По информации Уральского управления Ростехнадзора, в ходе внеплановых проверок выявлены нарушения обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов, нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию, а также выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации.

Хозяйственное партнерство должно было устранить нарушения еще до 31 октября 2018 года. Однако этого не произошло. Следующее рассмотрение иска назначено на 28 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.02.19

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