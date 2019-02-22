В Челябинске начнет работать международный арбитраж

В Челябинске откроется отделение Международного коммерческого арбитражного суда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, 1 марта состоится торжественная презентация Челябинского отделения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

Международный коммерческий арбитражный суд – альтернативный государственному суду институт рассмотрения экономических споров с участием российских и иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Челябинское отделение расположится в здании Южно-Уральской Торгово-промышленной палаты по адресу: ул. Сони Кривой, 56.

Как объяснили в администрации города, преимуществами Международного коммерческого арбитражного суда:

– Решения Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ вступают в силу с момента вынесения, если в самом решении (только по желанию сторон) не указан иной срок.

– Стороны сами вправе выбрать из предложенного списка судью для рассмотрения дела.

– Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ, в отличие от арбитражного суда, заседания которого открыты, гарантирует конфиденциальность.

– Вынесенные судом решения нигде не публикуются, доступ к ним закрыт.

– Решение Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ не подлежит обжалованию и может быть отменено арбитражным судом лишь по формальным основаниям – в связи с нарушением процедуры третейского разбирательства.

– Исполнение решения Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ гарантированно государством путем выдачи исполнительного листа на его принудительное исполнение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.02.19

В УрФО в очереди на жилье стоят 200 ветеранов и их семей (ДИАГРАММА). / Путин потерял ТВ-аудиторию: в Кремле нашли удобное объяснение. / Ростехнадзор нашел нарушения при строительстве «большого» конгресс-холла в Челябинске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»