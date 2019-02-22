На южноуральских магистралях вводится ограничение движения

В Челябинской области вводится ограничение движения по региональным дорогам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, завтра, 23 февраля, в связи с проведением 5 этапа Кубка России ралли «Малахит – 2019» на территории Кыштымского и Карабашского городских округов вводится временное ограничение движения транспортных средств по следующим региональным автодорогам:

«Кыштым – Слюдорудник – Большие Егусты», на участке км 20+176 – км 27+650 с 16:00 до 21:00 (по местному времени);

«Карабаш – Белое Озеро – Косой Мост», на участке км 19+964 – км 23+000 с 16:00 до 21:00 (по местному времени).

Челябинск, Виктор Елисеев

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