Ночной звонок привел к эвакуации вокзала в Челябинске

Железнодорожный вокзал в Челябинске эвакуировали после звонка неизвестной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 3:00 по местному времени в экстренные службы поступило тревожное сообщение от неизвестной женщины. Челябинка сообщила, что видела на железнодорожном вокзале областного центра подозрительный предмет.

В результате все, находившиеся в этот поздний час в здании вокзала, были эвакуированы. Всего объект покинули 73 пассажира и 30 сотрудников РЖД.

На место прибыли саперы и кинологи. По данным пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, подозрительных предметов в ходе обследования здания вокзала обнаружено не было.

Спустя 1 час 20 минут объект возобновил работу. Позднее полиция обнаружила звонившую. Ей оказалась 28-летняя местная жительница, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере.

Челябинск, Виктор Елисеев

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