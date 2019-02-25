«Нищета подкралась незаметно»: челябинские школьник воруют в столовой еду

В Челябинске разгорается очередной скандал в образовательной сфере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученики одной из городских школ выложили в соцсетях аудиозапись, как директор отчитывает одиннадцатиклассников. Провинностей много: выпускники пропускают занятия, подговаривают родственников и знакомых без уважительных причин отпрашивать их с занятий и воруют еду в столовой.

«Мне крайне омерзительно, простите за такое грубое слово, ловить за руку одиннадцатиклассника, ворующего булочку или порцию со стола. Или хлеб… Это называется «Нищета подкралась незаметно». Вы знаете, у меня на камере, я в конце дня это отсматриваю: не надо ходить ни в театры, ни в цирк, ни в кино. Заталкиваем хлеб полные карманы… Красота! А этот бедный стаканчик с пакетиком чая завариваем восемь раз – благо бесплатный кипяток. Если честно, хочется плакать. Еще раз я на камерах увижу такую ситуацию, я приглашу ваших родителей, я их опозорю на всю школу… вместе с вами.

Не опускайтесь до уровня быдла…»

Судя по всему, на выпускников выволочка особого впечатления не произвела: они хихикают, гогочут и комментируют происходящее.

В соцсетях же разыгралась настоящая буря. Одни осуждают педагогов: «А по-тихому вызвать родителей, разобраться в причинах? Нет, мы унижать публично будем!» «За еду нельзя ругать…» «Голод не тетка, в карман положил хлеба – и что? Нельзя?» «А вы не думали, что хлеб воруют, потому, что голодные – такого не может быть? Семьи всякие бывают, и достаток у всех разный. Кому-то бутерброд с икрой не лезет в рот, а кому-то кусок хлеба как пряник...»

Другие обрушились на старшеклассников: «Значит, 150 рублей на сигареты есть, а на булку 50 рублей нет?!» «Как показывает опыт, почти не воруют от голода. На 99% уверен, что малолетним дебилам в кайф что-то своровать. На ютубе куча видео, как воруют в магазинах, целые сообщества в соц. сетях. В электричке едешь – школотроны с айфонами в брендовом шмотье бегает от контролёров, потому что за 100 рублей билет не купили. Какая-то волна голодающих детей. То они в обмороки падают, то булочки воруют».

Третьи выносят приговор государству: «Судя по всему, факт воровства булок никем не оспаривается. А из этого можно сделать 2 вывода: 1. Материальное положение семей школьников действительно плачевное. 2. Культура и воспитание школьников оставляют желать лучшего. В первом случае виноваты власти, которые не создают рабочие места и не контролируют уровень зарплат на соответствие реальному прожиточному минимуму в регионе. Во втором случае виновата школа, которая ни считает нужным говорить школьникам о реальном состоянии дел в экономике и стране в целом, а также родители, которым нужно зарабатывать деньги и некогда заниматься их воспитанием. В любом случае – как ни крути – это приговор власти».

А многие рассказывают, что сами подобным образом развлекались в детстве: «У нас было такое – для младших классов в столовой столы накрывали работники. Потому что мелкие не могли сами аккуратно и быстро принести себе еду. И если младшие классы приходили не к началу обеда, а чуть опаздывали, на столах не хватало булочек и компота. Проходя мимо, старшеклассники их тырили. Может, и здесь такое».

«Воровали мы булочки из столовой, Ну и что? Я вот, например, на обедах экономил и не сдавал – копил на мопед». «У нас девчонки в соседнюю школу бегали тырить булочки, поднос на весь класс. Просто из спортивного интереса…»

Кстати, сами старшеклассники, получившие выволочку, так комментируют историю булочками и полными карманами хлеба: «Казенное – не наше…»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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