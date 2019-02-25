Вступил в силу приговор челябинцу, воткнувшему ключ в глаз соседу

В апелляционной инстанции подтвердили законность приговора в отношении челябинца, убившего соседа из-за громких шагов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 20 ноября прошлого года Ленинский районный суд Челябинска признал ранее не судимого 49 -летнего местного жителя признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорил к 9 годам лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла 19 марта прошедшего года. В тот день челябинец перебрал со спиртным. Ему не понравился доносившийся сверху шум, и мужчина решил разобраться с соседом, слишком громко, как показалось пьяному горожанину, ходившим по квартире. Поднявшись к соседу, он вступил с ним в перепалку, во время которой ему стержень ключа в глаз, повредив жизненно-важные органы. В результате потерпевший через несколько дней скончался в больнице.

Сторона защиты в апелляционных жалобах просила переквалифицировать действия осужденного на более мягкий состав преступления, снизить наказание. Апелляционная инстанция жалобы оставила без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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