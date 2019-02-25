В центре Коркино разнесли и без того скромное новогоднее убранство (ФОТО)

В Коркино у главной городской елки неизвестные разнесли цифры, обозначающие наступивший год. Осталась только девятка. Соответствующие фотографии появились в соцсетях.

Фот группы «Подслушано в городе и области» (VK)

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в конце прошедшей недели на площади Ленина – под носом у городской прокуратуры. Но хулиганы пока не найдены.

Отметим, что площадь находится под видеонаблюдением, но камера установлена так, что разобрать, кто и что делает у елки невозможно.

Кстати, если судить по изображению с этой точки, разбитые цифры не убрали до сих пор.

Коркино, Павел Зварзин

Коркино. Другие новости 25.02.19

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