Прокуратура подтвердила факт незаконного слива канализации в Тургояк

Прокуратура требует привлечь к ответственности частный отель, не первый раз заливающий памятник природы в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, проведена проверка сведений о загрязнении сточными водами регионального памятника природы озера Тургояк.

«По результатам проверки выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в сфере водопользования и обеспечения режима особо охраняемой природной территории – регионального памятника природы озера Тургояк в процессе осуществления хозяйственной деятельности ООО «Золотой пляж», – заявили в надзорном ведомстве. – В результате аварии 9 февраля на канализационном коллекторе, принадлежащем ООО «Золотой пляж» на праве собственности, произошел излив канализационных стоков на рельеф местности в границах охранной зоны памятника природы, а также попадание стоков в водный объект».

В результате аварии возникла опасность причинения вреда региональному памятнику природы озеру Тургояк, являющемуся также источником питьевого и хозяйственно-бытового назначения.

Кроме того, вопреки требованиям Водного кодекса, ООО «Золотой пляж» в настоящее время осуществляет забор воды из озера Тургояк в отсутствие заключенного договора водопользования с министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области. Срок действия предыдущего договора истек 31 декабря прошлого года.

Также компания не ведет надлежащим образом учет объема изъятых водных ресурсов. Наблюдения за качественными показателями состояния водных ресурсов озера Тургояк с привлечением аккредитованной лаборатории осуществляются на нерегулярной основе. Кроме того, обществом не предоставлены отчеты в отдел водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов о состоянии канализационного коллектора, расположенного в водоохранной зоне озера Тургояк.

По результатам проверки Челябинской природоохранной прокуратурой в отношении юридического лица – ООО «Золотой пляж» возбуждены административные дела. Руководителю общества внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих.

Рассмотрение представления находится на контроле в Челябинской природоохранной прокуратуре.

Напомним, это далеко не первые нарушения, на которых ловят отели, разместившиеся на побережье. Так, в первой половине января общественники уже заявляли о несанкционированных стоках в Тургояк, найденных неподалеку от спа-отеля «Фонград». А в январе 2018 года. Тогда прокуратура также установила, что в разливе нечистот виновато ООО «Золотой пляж».

Челябинск, Виктор Елисеев

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