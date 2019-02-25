В Магнитогорске госпитализированы четверо подростков, прилетевших на соревнования

Четверо юных южно-сахалинцев госпитализированы в Магнитогорске с предварительным диагнозом «пищевое отравление».

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральской транспортной прокуратуре, 15-летние подростки прибыли в Магнитогорск на соревнования по горнолыжному спорту. Они прилетели на самолете из Москвы и сразу же были госпитализированы. Еще 8 членов юношеской команды и 3 сопровождающих за медицинской помощью не обращались.

Карталинская транспортная прокуратура начала проверку по факту отравления детей. Состояние заболевших оценивается удовлетворительно.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 25.02.19

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