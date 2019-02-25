Бурматов забрал контроль над властной вертикалью Челябинска

Депутат Госдумы Владимир Бурматов сосредоточил в своих руках полный контроль над формированием властных структур в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатур от партии власти на предстоящих муниципальных выборах будут контролировать выходцы из «Молодой гвардии Единой России». Таковы итоги прошедшего заседания политсовета регионального отделения ЕР.

Напомним, именно на выходцев из МГЕР опирается депутат Государственной Думы Владимир Бурматов, некогда возглавлявший эту структуру в Челябинской области, а ныне курирующий выборы в регионе и, в первую очередь, губернаторскую гонку и выборы в районные собрания депутатов Челябинска, намеченные на сентябрь нынешнего года.

Оргкомитет по праймериз возглавил сам Бурматов, его замом стал спикер ЗСО Владимир Мякуш. Также в состав комитета вошли депутаты ЗСО Юрий Карликанов, Константин Захаров, Марина Поддубная, Олег Голиков, Анатолий Брагин, Александр Журавлев, руководитель исполкома ЕР Алексей Малафеев, его заместитель Дамир Утарбеков, руководитель «Молодой Гвардии» Максим Голощапов, председатель Челябинской гордумы Станислав Мошаров, депутат Челябинской городской Думы, Александр Галкин, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, руководитель движения «За возрождение Урала» Юлия Капкова, ее зам Анатолий Сурков, руководитель объединения сторонников ЕР и регионального отделения Союза журналистов России Светлана Яремчук и др.

Весьма заметно обилие в оргкомитете выходцев из МГЕР: сам Бурматов, Дамир Утарбеков, Максим Голощапов, Александр Галкин, который, к слову, будет курировать работу счетных комиссий во время праймериз.

Таким образом, процесс выдвижения кандидатов от партии власти оказался практически под контролем Владимира Бурматова. А это значит, что и формирование Челябинской городской Думы (ее членов выбирают представители районных собраний), и, по сути, назначение мэра, которого утверждают в должности депутаты ЧГД, оказались во власти одного человека – того же Бурматова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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