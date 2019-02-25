В Челябинской области на крупной птицефабрике обнаружили птичий грипп

На крупной птицефабрике Южного Урала зафиксировали вспышку птичьего гриппа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, в рамках планового эпизоотического мониторинга сыворотки крови и патологоанатомического материала птицы производства ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» участок №1, ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» участок №2, ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» в подведомственных Россельхознадзору лабораториях выявлен низкопатагенный вирус гриппа птиц (Н9).

«Клинические признаки данного заболевания отсутствуют, сохранность птицы стабильна высокая. В связи с отсутствием клинических признаков в соответствии с правилами по борьбе с гриппом птиц, для подтверждения данного вируса и идентификации подтипа возбудителя специалистами государственной ветеринарной службы Челябинской области 23 февраля проведен дополнительный отбор проб биоматериала и вырабатываемой продукции, в том числе пищевого яйца», – рассказали в ведомстве.

По результатам проведенных лабораторных исследований в ФГБУ «Челябинская МВЛ» на предприятиях ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» участок №1, ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» вирус гриппа не обнаружен.

В настоящее время проводятся дополнительные лабораторные исследования биоматериала от птицы производства ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» участок №2 для уточнения диагноза, по результатам которых будет принято соответствующее решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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