Челябинцы-дошколята устроили в квартире второй пожар за полгода

Пока пьяная челябинка спала, ее маленькие племянники чуть не спалили дом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, огнеборцам в очередной раз пришлось тушить пожар в квартире по улице Барбюса. И в очередной раз причиной возгорания стала детская шалость.

На номер «101» поступил тревожный вызов: горит квартира на первом этаже жилого дома. К месту были направлены силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии было установлено, что горят вещи в одной из комнат. Сотрудники МЧС вывели из квартиры женщину, находящуюся в алкогольном опьянении, и в считанные минуты справились с огнем.

Позднее выяснилось, что в квартире вместе с нетрезвой тетей находились ее племянники пяти и двух лет. Хозяев квартиры дома не было. Малолетние сорванцы решили организовать свой досуг самостоятельно. Обнаружив зажигалку, мальчишки приступили к проверке горючести ткани и подожгли скатерть, покрывающую стол. Ткань вспыхнула моментально, огонь начал распространяться и на остальные предметы и вещи.

Старший мальчик, испугавшись, побежал к соседям и сообщил о случившемся. Мужчина-сосед успел вывести из квартиры двухлетнего брата поджигателя и вызвал пожарную охрану. Прибывшие огнеборцы в ходе разведки обнаружили на диване спящую женщину и вывели ее на свежий воздух. Детей врачи скорой медицинской помощи доставили в больницу для обследования.

«На этот раз здоровью ребятни ничего не угрожало, чего нельзя сказать о предыдущем случае… – рассказали в пресс-службе ведомства. – В ноябре прошлого года, также в полдень пожарные первый раз тушили данную квартиру. Вместе с детьми дома находился дедушка, который употреблял спиртные напитки. Мужчина не уследил за внуками, которые также баловались зажигалкой и подожгли вещи в этой же комнате! Подоспевшим пожарным пришлось оказывать обоим мальчишкам реанимационные мероприятия. Благодаря профессионализму спасателей, длительное время выполнявшим искусственное дыхание, обоих детей удалось спасти. Затем уже медицинские работники в стационаре восстанавливали здоровье мальчуганов».

Сотрудники МЧС пребывают в недоумении: столько сил, и физических, и эмоциональных, было потрачено, чтобы вернуть к жизни двух таких любопытных ребятишек, а родные детям люди не сделали никаких выводов из случившегося…

Выводы теперь сделают представители муниципалитета. В настоящее время в Главном управлении МЧС России по Челябинской области готовится информационное сообщение по данной семье, которое будет направлено сразу в несколько адресов: в городскую администрацию, отдел социальной защиты и полицию. Сотрудники государственного пожарного надзора сегодня также попытаются призвать к ответственности взрослых членов этой семьи путем беседы и проведения дополнительного обучения мерам пожарной безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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