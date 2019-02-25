В Еманжелиске энергетики украли миллион рублей жителей

В Еманжелинске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении свыше 1 миллиона рублей руководством теплоснабжающей организации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еманжелинска провела проверку по факту образования многомиллионной задолженности ООО «Уралсервис» за оплату поставленных энергоресурсов.

«Установлено, что с мая 2018 по январь 2019 года руководство ООО «Уралсервис» ненадлежащим образом выполняло взятые на себя обязательства по договору поставки газа, что повлекло образование задолженности и создало угрозу введения ограничения подачи газа на котельные города», – констатировали в прокуратуре.

Проверка показала, что потребители коммунальных услуг плату за энергосурсы вносили своевременно: собираемость платежей составляет более 90%. Однако полученные средства (свыше 1 миллиона рублей) руководство ООО «Уралсервис» использовало на иные цели, на счетах предприятия деньги отсутствуют.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, квалифицируемого частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела поставлено в прокуратуре города на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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