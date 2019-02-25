Под Челябинском сотня танков сошлись в учебных боях

Под Челябинском началось двустороннее учение танковых войск ЦВО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального военного округа, сегодня, 25 сентября, в Чебаркуле началось двустороннее учение танковых войск с участием более 500 военнослужащих. К мероприятию привлечены около 100 экипажей танков Т-72 танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО).

В ходе практических действий танковые батальоны отрабатывают нестандартные приемы боя, действуя друг против друга, выполняют рейды, стремясь занять наиболее выгодные позиции для наступления.

В роли противника выступает батальон, находящийся в обороне. В его задачу входит организация засад, чтобы затянуть передовые силы неприятеля в огневые мешки и сорвать их продвижение.

Учение продлится до конца недели. Завершающим этапом станут боевые стрельбы, в которых огневые средства будут действовать в единой системе с несколькими видами разведки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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