«Уговаривать не надо»: большинство детей готовы уйти с незнакомцами

Большинство детей готовы уйти с незнакомыми взрослыми – их даже не приходится уговаривать. К такому выводу пришли волонтеры движения «Снежинск-СПАС» и Ассоциации семей Снежинска «ЗатоНасМного», проведя небольшое исследование.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперимент провели в минувшие выходные по такому сценарию: во время прогулки с ребенком дошкольного и младшего школьного возраста мама под определенным предлогом ненадолго отлучается, а сына или дочь просит подождать на месте. Когда, она скрывается из виду, к ребенку подходит незнакомец и предлагает пойти с ним под безобидным предлогом: например, покормить белочку или пойти к маме. Если ребенок соглашался, его вели к родителям и уже там объясняли, что могло бы случиться, если бы похититель был настоящим.

Отметим, что все родители добровольно изъявили желание участвовать в эксперименте и в предварительной беседе высказывали уверенность в своих детях. Поэтому результаты их сильно удивили: из 20 юных участников с незнакомыми людьми ушли 14 (это 70%).

«Хотим вам сказать, что ситуация грустная: дети уходят. Менее чем за 5 минут ребенок покидает площадку, уговаривать не приходится, – комментируют ситуацию в «Снежинск-СПАС». – Поэтому, большая просьба: говорите с детьми больше, и чаще! Обговорите круг доверия – с кем они могут уходить и с кем нет. Учите своих детей говорить «НЕТ» незнакомым людям, кричать, привлекать к себе внимание, когда рядом чужой».

Некоторые подвергли эксперимент критике: «Другой ребенок – маньяк, чужая кошка – маньяк, кругом маньяки, аааа! То есть предлагаете так запугать ребенка, чтобы он шарахался от всех незнакомых людей, видя в них убийц и маньяков? Заприте уж тогда его дома безвылазно, пусть растет мизантропом, – пишут южноуральцы в соцсетях. – На самом деле достаточно обозначить рамки доверия к незнакомцам, просто никуда не уходить с ними, ни под каким предлогом, а если ребенок уже умеет пользоваться телефоном, пусть позвонит родителям».

Кстати, из 20 детей только один додумался позвонить маме.

Другие комментаторы считают, что идея хороша: «Очень хороший эксперимент! Надо вообще запустить проект по всем городам области. Очень наглядно, информативно получается доводить основы безопасности до населения».

«Тут есть опасность, что ребенок запомнит: в прошлый раз это была игра и все закончилось хорошо. И когда подойдет настоящий преступник, решит, что с ним опять играют и сейчас отведут к маме», – предупреждают третьи.

Между тем, эксперимент вызвал огромный интерес у снежинских родителей: они уже буквально уже встали в очередь, чтобы проверить, как в подобных обстоятельствах будет вести себя их ребенок.

Снежинск, Ольга Арсентьева

Снежинск. Другие новости 25.02.19

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