На Южном Урале ПФР счел ветерана Великой Отечественной недостойным пособия к Дню Победы

В Челябинской области сотрудники ПФР сами решают, кто из ветеранов достоин выплаты к Дню Победы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса провело проверку по обращению представителя 87-летнего ветерана – участника Великой Отечественной войны в связи с отказом управления Пенсионного фонда России в Миассе в выплате ему единовременного денежного пособия в 10 тысяч рублей к 73-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Установлено, что мужчина обладает статусом участника Великой Отечественной войны, принимал участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины в составе войсковых частей в 1951 году и имеет право на льготы, установленные статьей 15 Федерального закона «О ветеранах».

Однако сотрудники УПФР в Миассе решили, что ветеран не имеет права на выплату, так как участвовал в боевых действиях с националистическим подпольем после мая 1945 года, что нельзя признать участием в Великой Отечественной войне.

Вместе с тем, указом президента Российской Федерации от 06 мая 2018 года «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» предусмотрено, что гражданам России, постоянно живущим на территории страны и являющимся участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 закона «О ветеранах» (в том числе принимавшим участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года), должна быть произведена единовременная выплата в 10 тысяч рублей.

Каких-либо изъятий, касающихся периода участия ветерана войны в боевых действиях, законодательство не устанавливает, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Учитывая изложенное, прокурор в интересах пенсионера обратился в суд с исковым заявлением о признании действий УПФР в Миассе незаконными и возложении на государственный орган обязанности произвести единовременную денежную выплату участнику Великой Отечественной войны.

Рассмотрение иска, заявленного в интересах ветерана войны, поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.02.19

Правительство «расщедрилось»: одобрена индексация пенсий сверх прожиточного минимума. / В России вновь запускают госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». / «Уговаривать не надо»: большинство детей готовы уйти с незнакомцами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»