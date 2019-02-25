Южноуральцы заплатят за пиар «Единой России» втридорога

«Единая Россия» заставляет южноуральцев все больше платить за участие в псевдопартийной программе благоустройства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», взнос собственников жилых помещений в Челябинской области за участие в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы» с начала 2019 году вырос почти вдвое: с 3% до 5%.

Впрочем, ни областные, ни городские власти не сообщили об этом южноуральцы. Лишь координатор партийного проекта «единороссов» «Городская среда» в регионе, депутат Челябинской городской думы Дмитрий Холод вскользь упомянул в своем интервью на сайте регионального отделения партии: «Также изменен размер финансового участия жителей в проекте. Он составит 5%. Это нужно, чтобы люди чувствовали ответственность за сохранность обновленных дворов, и для дальнейшего содержания», – заявил партиец, решив не напоминать, что раньше размер взноса за участие в так называемой «партийной» программе составлял 3%.

Получается, что за «благодеяния», коим, по словам «единороссов», граждане обязаны партии власти, с самих же этих граждан сначала берут деньги. Но почему-то по окончании работ по благоустройству двора о вкладе в их финансирование простых горожан забывают. Зато долго еще несмываемым пятном на детских площадках «красуются» эмблемы партии «Единая Россия».

В действительности «единороссы» не имеют никакого отношения к программе формирования городской комфортной среды. Это федеральный проект, реализуемый на бюджетные средства. То есть деньги, которые платят граждане в виде налогов и сборов, оплаты пошлины за госуслуги и проч.

Правда, правительство почему-то считает, что, если жители России хотят, чтобы эти средства были потрачены именно на них, они должны за это заплатить еще раз. Отсюда – обязательное требование: для участия в государственной программе (в данном случае – благоустройства дворовых территорий) в обязательном порядке необходимо соблюдать принцип софинансирования. При этом именно правительство решает, какую долю средств должны внести граждане. Еще в прошлом году это было, напомним, 3%. Теперь – 5%.

Но в данном случае возникает и еще ряд вопросов. Так, если дворовая территория является общедомовым имуществом (как пытаются сегодня это представить власти Челябинска и представители управляющих компаний), то на их благоустройство должны идти деньги, получаемые УК на содержание и ремонт общедомового имущества. Как и происходит в некоторых территориях. Почему УК не хотят идти этим путем, а заставляют челябинцев заплатить еще раз – другой вопрос. Как и то, почему, агитируя за участие в программе благоустройства, они воздерживаются от рассказа об увеличении взноса.

Другой вопрос, когда двор и вовсе не является общедомовым имуществом (как подавляющее большинство придомовых территорий в Челябинске). И кстати, городские власти очень быстро вспоминают о том, что территория двора не была должны образом выделена и по-прежнему принадлежит муниципалитету, когда нужно объяснить жителям окрестных домов, почему вдруг у них во дворе началось строительство торгового либо бизнес-центра, а то и многоэтажки. Но в случае с благоустройством и чиновники, и депутаты, и примазавшиеся ко всему этому веселью «единороссы» забывают о подобном нюансе. А ведь в данном случае совершенно непонятно: на каких основаниях челябинцев обязывают платить за благоустройство, по сути дела, муниципальной собственности, к которой они не имеют никакого отношения. По большому счету, в данном случае горожане платят за сомнительное удовольствием лицезреть рекламные плакаты одной из политических партий, действующих на территории России.

И платить, к слову, могут намного больше, чем даже после нынешнего увеличения. Потому что правительство РФ заявило о необходимости увеличения взноса до 20%. И если 5% для жителей челябинской многоэтажки равно 400-500 рублям с квартиры, то рост суммы в четыре раза может оказаться уже более, чем существенным.

По всей видимости, именно поэтому уже в начале нынешнего года в некоторых муниципалитетах Челябинской области власти решили и вовсе отказаться от благоустройства придомовых территорий, сконцентрировавшись на общественных пространствах. Благо, парков и скверов в южноуральских городах тоже хватает, а состояние у них еще более аховое, чем у дворов. И не будет опасности растущего негатива из-за необходимости платить за пиар «Единой России». К слову, не вложившей в финансирование этой программы ни копейки. В отличие от простых граждан.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.02.19

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