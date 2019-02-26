Расслабляться рано: на Южном Урале сохраняется эпидемическая ситуация по гриппу

В Челябинской области врачи продолжают фиксировать превышение эпидемического порога по гриппу и ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе оценивается как эпидемическая с тенденцией к снижению.

На 8 неделе 2019 года (с 18 по 24 февраля) зарегистрировано 32 тысячи 581 случай ОРВИ и гриппа, показатель составил 98,9 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 13%. Снижение отмечено по всем возрастным группам, максимальное среди взрослых – на 15%. Эпидемический порог превышен на 3,9%.

Рост заболеваемости отмечен в 8 муниципальных образованиях области, превышение порогов сохраняется в 28 муниципальных образованиях.

В Челябинске зарегистрировано 14 тысяч 381 случай, показатель 119,6 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 9,3%. Эпидемический порог превышен на 1,2%.

Решением оперативного штаба по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций при заместителе губернатора Челябинской области с 30 января задействован Комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.

По состоянию на 25 февраля полностью приостановлен учебный процесс 39 общеобразовательных организациях, в том числе полностью во всех школах Златоуста, а также частично в 93 классе в 50 общеобразовательных организациях.

По данным лабораторных исследований, несмотря на снижение заболеваемости, на территории области сохраняется циркуляция вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1).

Челябинск, Виктор Елисеев

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