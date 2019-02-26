Мужчина и девушка-подросток погибли в жуткой аварии под Челябинском

Два человека погибли в аварии с участием трех машин на трассе в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, ДТП произошло сегодня, 26 февраля, в 8:20 на 29 км автодороги Челябинск-Новосибирск на территории Копейска.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Ауди», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с перевозившей легковые автомобили фурой. После этого в столкнувшиеся машины врезался 33-летний водитель автомобиля «Рено Дастер».

В результате ДТП водитель «Рено Дастер» и его пассажирка, девушка 16 лет, получили смертельные травмы. В настоящее время на месте авариисотрудниками Госавтоинспекции осуществляются регулировочно-распорядительные действия, организовано реверсивное движение транспорта. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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