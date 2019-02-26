В южноуральском селе умер месячный младенец

Следователи выясняют подробности гибели месячного младенца в Карталинском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 24 февраля в селе Анненское Карталинского района Челябинской области.

По предварительным данным, бездыханное тело месячного ребенка обнаружили его родители. Врачи констатировали смерть.

«Следственный отдел по городу Карталы проводит доследственную проверку по факту обнаружения трупа ребенка в одном из домов села Анненское. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение», – цитирует «Карталинская новь» руководитель следственного отдела по городу Карталы Дениса Никитенко.

В администрации района отметили, что на учете как неблагополучная семья умершего младенца не состояла.

Челябинск, Виктор Елисеев

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