Экс-директор детского лагеря заплатит 13-кратный штраф за «откат» на организации праздника

В Челябинской области бывший руководитель муниципального учреждения осужден за присвоение денежных средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Уйский районный суд признал бывшего руководителя МКУ Детский оздоровительный лагерь «Синий бор» виновным в присвоении чужого имущества, совершенном с использованием своего служебного положения.

Установлено, что администрация Уйского района перечислила МКУ «Синий бор» средства для организации празднования Дня работника сельского хозяйства. После этого руководитель учреждения заключил договор подряда на выполнение необходимых работ с физическим лицом, который после получения денег вернул ему 8 тысяч 900 рублей.

Впрочем, эта сумма не пошла впрок администратору. Суд приговорил его к штрафу в 130 тысяч рублей, а также обязал вернуть присвоенные деньги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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