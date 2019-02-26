«Не хочу учиться!» Школьника из Миасса сняли с вагона с углем в Златоусте

В Челябинской области добрался до соседнего города в полувагоне с углем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, днем 25 февраля, решив не идти в школу, 16-летний юноша пришел на станцию Миасс, где забрался в полувагон с углем грузового поезда, чтобы доехать до Златоуста.

Во время следования поезда через станцию Уржумка подростка заметили сотрудники железной дороги, которые сообщили о нем в транспортную полицию.

Когда грузовой состав прибыл на станцию Златоуст, полицейские обнаружили беглеца и доставили в служебное помещение транспортной полиции. После профилактической беседы в отношении нарушителя были составлены протоколы о привлечении к административной ответственности за самовольный проезд в грузовом поезде и проход по железнодорожным путям в неустановленных местах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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