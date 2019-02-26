На Урале военнослужащий открыл стрельбу из пулемета в жилом квартале

В Челябинской области открыли огонь в жилом квартале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в городе Сим Ашинского района. По словам очевидцев, мужчина стрелял из окна квартиры одной из многоэтажек.

При этом рядом расположена школа. Прибывший наряд полиция (благо, отдел МВД также располагается поблизости) задержал южноуральца. При этом, как рассказывают свидетели в социальных сетях, мужчина кричал, что вернулся из Сирии. По словам очевидцев, огонь южноуралец вел из пулемета. По данным источника «Нового Дня», оружие, из которого стрелял мужчина, не было боевым, а относится к разряду охолощенного оружия.

Сейчас в инциденте разбираются следователи военно-следственного управления, так как южноуралец – действующий военнослужащий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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