В Челябинске осудили члена банды, нападавшей на ювелирные магазины

Челябинский областной суд огласил приговор 28-летнему члену организованной преступной группировки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, мужчина закончил техникум, организовал собственное фермерское хозяйство, а в 2013 году вступил в вооруженную группу, грабившую ювелирные магазины и ломбарды в разных регионах России.

С марта 2013 года по июнь 2015 года было совершено десять разбойных нападений: восемь – на ювелирные магазины в Тюмени, Уфе, Екатеринбурге, Омске, Южноуральске, Кургане, одно – на ломбард в Магнитогорске. Кроме того, они ограбили ломбард в Калининском районе Челябинска. Всего злоумышленники похитили более 4,5 тысяч ювелирных изделий на общую сумму свыше 22,7 миллиона рублей.

К каждому из ограблений подельники тщательно готовились: предварительно устанавливали наблюдение за местом предполагаемых преступлений и собирали информацию о режиме работы ювелирных магазинов и их работников, о внутренней обстановке помещений, расположении наиболее ценных украшений, наличии или отсутствии на объектах охраны. В обязанности подсудимого входило подавление воли потерпевших к сопротивлению путем насильственных действий, а также посредством угроз применения насилия, непосредственно хищение ювелирных изделий, наблюдение за окружающей обстановкой и подача сигнала для начала совершения нападений. В момент налета, не желая быть опознанными, злоумышленники надевали на голову кепки, маски, в том числе медицинские, одежду с высоким воротом, перчатки.

Деятельность банды сотрудники полиции пресекли в октябре 2015 года, задержав ее активных участников.

28-летний подсудимый признан виновным в участии в банде и в совершаемых ею нападениях (ч.2 ст.209 УК РФ), в разбоях, совершенных, в том числе, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, угрозой применения такого насилия, с применением оружия, с незаконным проникновением в иное хранилище, организованной группой: семь разбоев совершено вособо крупном размере (п.п. «а», «б» ч.4 ст.162 УК РФ), два – в крупном (п. «а» ч.4 ст.162 УК РФ). Он также признан виновным в грабеже, совершенном с незаконным проникновением в иное хранилище, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, организованной группой, в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч.3 ст.161 УК РФ).

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке в связи с заключенным досудебным соглашением. Вину подсудимый признал полностью, раскаялся.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел подсудимому наличие у него на иждивении двух малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников, положительные характеристики, полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Суд назначил Ивану Веденяпину наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительное наказание – ограничение свободы сроком на один год шесть месяцев (исполняется после освобождения из мест лишения свободы). Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших, обязав осужденного компенсировать им материальный ущерб в размере более 17,5 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Уголовное дело в отношении лидера и других участников банды продолжает рассматриваться в Челябинском областном суде.

Челябинск, Павел Зварзин

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