Накаркали: после заявлений чиновников о сокращении выбросов в Челябинск вернулись НМУ

Неблагоприятные метеоусловия объявлены сразу в шести городах Южного Урала.

Напомним, ранее сегодня чиновники министерства экологии Челябинской области заявили, что с 2013 по 2017 год выбросы вредных веществ от стационарных источников сократились на 134 тысячи тонн в год (20%). Однако, природа «отреагировала» на это весьма неоднозначно: сразу в шести городах региона наступили НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, с 26 по 28 февраля на Южном Урале в приземном слое атмосферы сохранятся метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим на территории Карабаша режим НМУ первой степени опасности продлится с 8 часов 26 февраля до 11 часов 28 февраля. В Сатке и Аше режим «черного неба» будет действовать с 19 часов 26 февраля до 14 часов 27 февраля. В Челябинске, Златоусте и Коркино НМУ установились с 19 часов 26 февраля до 11 часов 28 февраля.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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