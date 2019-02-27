Экономист Сергей Ясинский объясняет, что стоит за планами правительства «до 2024 года».

«В своих программных выступлениях власть демонстрирует понимание проблем, стоящих перед ней и страной. Но она демонстрирует его много лет, практически с самого момента возникновения этого режима, и до сих пор дальше понимания не продвинулась. Значит, у неё либо нет желания этим заниматься, либо она не в состоянии ничего сделать.

Судя по результатам почти двадцатилетней деятельности, в течение всего этого периода она использовала проблемы как ширму для отвлечения внимания страны от своих подлинных целей. За это время она не решила ни одной общественной задачи, зато своими делами занималась с большим успехом. По росту числа миллиардеров РФ на первом месте в мире. Государственная структура полностью переделана под личные нужды правящего слоя, и стала его инструментом. Законодательная власть и правоприменительная практика превратились в свою противоположность. Все ограничения для правящего слоя сняты: они могут делать, что хотят, не опасаясь наказания.

Результат этого правления очевиден. Правящий слой обогатился – население обнищало. Правящий слой получил неограниченную власть – население стало бесправным. В одном месте прибыло – в другом убыло. За все годы никакого развития, только перераспределение ресурсов. И, поскольку прогресса нет, то это как раз и означает, что, имея огромные ресурсы, они не могут с ними сделать ничего полезного.

Они пытались заниматься бизнесом, наладить сложное производство, создать что-то новое, конкурентоспособное на мировом рынке, и – ничего не вышло. Ни с военной техникой, ни в космической отрасли, ни в производстве самолётов они не достигли успеха.

Но они говорят, что собираются продолжать свои попытки – Д. Медведев недавно заявил о намерении увеличить экспорт товаров и услуг. «Это продукты и лекарства, образование, инновационные технологии».

Но это, конечно, пустые мечты: никому в мире не нужны суррогатные продукты, фальсифицированные лекарства, деградировавшее образование. А российские «инновационные технологии» – это вообще что? Китайская электроника с приклеенным российским лейблом? Ни одной собственной инновации за двадцать лет создано не было. Всё современное, что выпускается в стране под российской маркой, собрано из импортных деталей, комплектующих. Даже сельскохозяйственная продукция производится на семенном фонде, купленном за границей. Российская власть абсолютно бесплодна.

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В ближайшие шесть лет ситуация не может измениться, что бы там ни обещали. Для этого нужно сначала восстановить уничтоженную науку, вместе с её технической базой, обновить, улучшить систему образования и подготовки научных и технических кадров, создать условия для нормальной работы и реализации результатов – как в науке, так и в бизнесе – и только после этого ждать отдачи.

За такой короткий срок – до 2024 года – это сделать невозможно. На это требуются десятилетия упорного труда и вложение больших средств (разрушить – это всегда быстрей и дешевле, чем потом восстанавливать). И для нынешней власти это совершенно неподъёмная задача. Но они всё-таки хотят за неё взяться.

По словам Медведева, на это потребуется 25,7 триллиона рублей. Где они собираются брать эти деньги? Медведев уже сказал, что объявленное ранее изъятие «сверхдоходов» у крупного бизнеса отменяется. Но в таком случае остаются лишь деньги населения.

Как сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, «по данным ЦБ, на 1 января россияне держали на банковских депозитах 28,46 триллиона рублей». И теперь правительство планирует отнять эти деньги через повышение налогов, тарифов и штрафов. Оно считает, что «у населения слишком много денег». Из этого следует, что правительство не планирует конфисковывать накопления на счетах, но будет создавать самые разные предлоги для того, чтобы вынуждать население отдавать их государству небольшими частями. Доводить до разорения медленно (но в срок до 2024 года).

Ради чего? Ради того, чтобы по всей стране люди могли сказать: «Мне нравится та жизнь, которой я живу» (это объяснение Медведева).

Отъем денег у населения как способ достижения всеобщего счастья. Но чтобы это выглядело не так вызывающе, чтобы было хоть какое-то прикрытие, Медведев вкратце обрисовал, как он собирается этого достигнуть. На изъятые деньги он хочет развивать транспортную, цифровую и энергетическую инфраструктуры, строить новые заводы, дороги, электростанции, развивать передовые технологии. То есть делать всё то же самое, что было много раз заявлено и ни разу не выполнено, только в этот раз – «интенсивнее».

Разумеется, ничего этого делаться не будет, потому что реальное развитие и укрепление страны приведёт к гибели правящей верхушки, так как она неконкурентоспособна. Но, конечно, и объявленные планы – это не самодеятельность Медведева, а консолидированная позиция правящего слоя. И цель – не развитие страны, а всё-таки изъятие денег.

Возможно, таким способом правительство хочет нарисовать красивую картинку на уровне макроэкономики: сбалансированные финансы, низкая инфляция и тому подобное. И поэтому Медведев заявляет, что «за последние несколько лет мы создали здоровую макроэкономическую систему, у которой сильный иммунитет к внешним шокам».

Но макроэкономические показатели в наших условиях – это не более чем средство произвести благоприятное впечатление. Сделать так, чтобы на бумаге экономика выглядела приемлемо. Понятно, что это нужно для привлечения западных инвестиций. Но в реальности никто не смотрит на одни только эти показатели – оценивают совокупность факторов. И, например, недавний арест одного из западных инвесторов, Майкла Калви, тоже в эту совокупность входит. А очередной рекордный вывод капиталов из России за январь (10,4 миллиарда долларов) – это свидетельство трезвой, прагматичной оценки перспектив российской экономики при существующем правительстве и его удивительных планах.

Если они собираются создать иллюзию мощной экономики, то эта затея заведомо обречена. Многочисленные западные аналитики прекрасно знают подлинное состояние российской экономики, и их обмануть не получится. А собственное российское население тем более на это не купится, потому что уже сейчас почувствовало, что это значит на самом деле, и внутри страны начался рост недовольства. И когда от плана правительство перейдёт к его осуществлению, произойдёт взрыв. Сейчас атмосфера всё сильней разогревается, а затем это напряжение должно будет куда-то деться. И тут уже клапаны управляемого сброса возмущения не справятся».

Челябинск, Сергей Ясинский

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