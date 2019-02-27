Неуверенность: южноуральцы боятся тратить деньги, откладывая их на «черный день»

В Челябинской области жители продолжают держаться присущей временам экономических кризисов сберегательной модели поведения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, по итогам 2018 года объем банковских вкладов жителей региона достиг 422,4 миллиарда рублей. По данным отделения «Челябинск» Уральского ГУ Банка России, за год этот показатель увеличился на 8%, или на 30,7 миллиарда рублей.

На протяжении всего года южноуральцы предпочитали хранить свои сбережения в рублях. Так, на 1 января 2019 года объем вкладов в российской валюте составил 373,3 миллиарда рублей (88,4% от общего объема привлеченных средств физических лиц), в иностранной – 49,1 млрд рублей (11,6%).

Средневзвешенная процентная ставка по рублевым депозитам физических лиц в декабре прошлого года составила 6,1%, по депозитам в долларах США – 1,1%, в евро – 0,3%.

«В течение первых трех кварталов прошлого года процентная ставка по рублевым вкладам в Челябинской области существенно не менялась: находилась в диапазоне от 5,1% до 5,5%. Однако в четвертом квартале, вслед за повышением ключевой ставки Банка России, она начала плавно расти», – комментирует заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

Средняя сумма депозита в расчете на каждого жителя области составила 121 тыс. рублей.

Отметим, что наблюдаемая в Челябинской области сберегательная модель поведения свидетельствует о неуверенности южноуральцев в завтрашнем днем и характерна для периодов экономических кризисов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.02.19

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