В Челябинской области после визита в полицию умер сотрудник почты, где украли 22 миллиона

Один из сотрудников почтового отделения в Усть-Катаве, где украли 22 миллиона рублей, найден мертвым после опроса в полиции.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», кража наличности в почтовом отделении Усть-Катава произошла ориентировочно 9-10 февраля. Сотрудники о ней узнали, лишь придя на работу в понедельник, 11 февраля. При этом, по некоторым данным, ни один замок в почтовом отделении взломан не был, а сигнализация оказалась включенной, но по какой-то причине не сработала.

Похищено было около 22 миллионов рублей. Полиция возбудила уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере».

В ходе следственных мероприятий одного из сотрудников почты вызвали на опрос в полицию. Через некоторое время после возвращения мужчину нашли мертвым. При этом в полиции отмечают, что мужчина не имел никакого статуса в уголовном деле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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