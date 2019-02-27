В Троицке в суд передали 10 томов дела о дилере «нарко-конфет»

В Троицке следователи направили в суд 10 томов уголовного дела в отношении распространителя наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, сотрудники следственного подразделения линейного отдела полиции на станции Троицк завершили расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении распространителя синтетических наркотиков.

Мужчина был задержан рано утром 11 июля прошлого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При проведении осмотра его автомобиля сотрудники транспортной полиции обнаружили в кармашке за передним пассажирским сиденьем 48 свертков из термоусадочного материала, внутри которых находился светлый порошок. Согласно заключению экспертов, в изъятых свертках находилось синтетическое наркотическое средство «N-метилэфедрон» в крупном размере.

За покушение на сбыт наркотических средств следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело. Злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, сотрудники транспортной полиции провели обыск по месту жительства южноуральца, где он жил вместе с четырехлетним сыном. В вазе, которая находилась в шкафу, они обнаружили еще пять свертков с аналогичным веществом.

В ходе дальнейшей оперативной работы сотрудники полиции изъяли 21 «закладку» с наркотиками, которые мужчина сделал в разных районах Троицка. В общей сложности полицейские изъяли 74 дозы с синтетическим наркотиком.

Проверка показала, что 23-летний южноуралец работал слесарем-наладчиком на одном из предприятий Троицка. Наркотики не употреблял, но распространял: через социальные сети получал координаты тайников, в которых находились расфасованные по разовым дозам крупные партии синтетических наркотиков. Забрав «товар», распространял его ночью на территории Троицка. Места выбирал неприметные: у дорожных знаков, тротуарных столбиков.

В отношении задержанного следователями возбуждено в общей сложности 32 уголовных дела по признакам преступлений, квалифицируемых пунктами «а, б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в значительном размере), частью 3 статьи 30 пунктами «а, б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере) и частью 3 статьи 30 пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).

«В настоящее время следователями собрано достаточно доказательств, изобличающих подозреваемого в совершении данных преступлений. Десять томов уголовного дела направлены в Троицкий городской суд», – рассказали в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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