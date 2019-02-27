«Не по разуму»: заезжий меценат предложил переименовать Алое поле в честь российского императора

Московский предприниматель Константин Малофеев предложил вернуть челябинскому Алому полю забытое название.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской митрополии Русской Православной Церкви, с таким заявлением руководитель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел», известный предприниматель и меценат, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев выступил во время встречи с митрополитом Григорием.

«Челябинск по внешнему виду – город XX века, хотя на самом деле он был основан в XVIII веке. И те люди, которые жили в нем, любили, работали, трудились, мечтали, созидали этот край в XVIII-XIX веках, заслуживают того, чтобы мы тоже о них хорошо помнили. Наше региональное отделение в Челябинске занимается именно этим. Улицам в центральной части города необходимо вернуть исторические названия. Например, Алое поле заслуживает того, чтобы называться Александровской площадью», – заявил г-н Малофеев.

А чтобы горожане не ошиблись с тем, в чью честь будет называться «площадь», московский гость предложил установить рядом с южным фасадом Александро-Невского храма памятник императору Александру Второму. Даже выразил готовность самостоятельно найти половину денег на памятник, но с условием, что вторую половину внесут челябинские органы власти или местные предприниматели.

И, вроде бы, ничего страшного в предложении нет. До революции сквер «Алое поле», действительно, назывался Александровской площадью. И именно в честь императора Александра Второго. Дело в том, храм Александра Невского (небесного покровителя царя-освободителя) был возведен в память мученической кончины императора, погибшего от взрыва бомбы террориста 1 марта 1880 года. И тогда во многих городах потрясенные и искренне опечаленные подданные возводили в память убиенного государя храмы-памятники. Только было это больше века назад.

Сегодня же инициатива г-на Малофеева вызывает в памяти известное православное выражение – «ревность не по разуму». Потому что сейчас Челябинск живет уже даже не в XX, а в XXI веке, и теперь можно задаваться вопросом не только о том, заслуживает ли Алое поле называться в честь российского императора, но и обратным: насколько уместно переименование Алого поля именно в честь Александра Второго? Ведь, по сути, развитие Челябинска началось при потомках царя-освободителя – Александре Третьем и Николае Втором. Соответственно, инициаторам такого «возвращения имен» можно будет адресовать ровно те же недоумения, что и инициаторам установки рядом с новым органным залом памятника Петру Столыпину. А именно: с какой, собственно, стати?

Более того, подавляющее большинство горожан тут же забудут, что площадь названа не в честь царя-освободителя, и искренне будут считать, что Алое поле переименовали «в честь» расположенного на нем храма. То есть восприниматься это будет как очередное посягательство «церковников» на общегородскую среду.

Между тем, мало того, что челябинцы не остыли еще после баталий по поводу переноса органа и передачи здания храма Александра Невского РПЦ. Но уже не первый год горожан распаляет тема строительства часовни напротив главного корпуса ЮУрГУ. Напомним, в октябре прошлого года градостроительная комиссия мэрии Челябинска все-таки утвердила проект строительства культового сооружения, несмотря на многочисленные протесты студентов, преподавателей вуза и других горожан. Чиновники в очередной раз показали, что мнение жителей Челябинска для них ничего не значит.

Но для церкви это может обернуться куда более серьезными проблемами, нежели для совершенно никак не зависящих от мнения челябинцев чиновников. И чем закончится нарастающее противостояние епархии и жителей города – неизвестно.

Зачем на этом, и без того крайне неблагоприятном для РПЦ, фоне подливать масло в огонь, реанимируя еще и противостояние на Алом поле, совершенно непонятно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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