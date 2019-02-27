700 тысяч за инвалидность: известный челябинский агрохолдинг обязали заплатить работнице

В Челябинске суд взыскал 700 тысяч рублей в пользу работницы агропромышленного комплекса, ставшей инвалидом в результате профессионального заболевания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокуратура Тракторозаводского района областного центра провела проверку по обращению работницы ООО Агрокомплекс «Чурилово» (контролирует предприниматель Сергей Вайнштейн) по вопросу взыскания компенсации морального вреда, причиненного в результате полученного профессионального заболевания.

Установлено, что женщина работала на предприятии в должности рабочего по защите растений. В июле 2017 года при исполнении трудовых обязанностей она получила острое производственное случайное отравление инсектицидом (химическим препаратом для защиты растений) средней степени тяжести. В дальнейшем признана инвалидом, установлена полная утрата профессиональной трудоспособности.

По результатам проверки прокуратурой района в Тракторозаводский районный суд предъявлено исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Решением суда в пользу работника взыскана компенсация морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

Решение в законную силу не вступило.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.02.19

«Не по разуму»: заезжий меценат предложил переименовать Алое поле в честь российского императора. / Росстат назвал основную причину смерти женщин в России. / Неуверенность: южноуральцы боятся тратить деньги, откладывая их на «черный день». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»