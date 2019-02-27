Эксперт: Челябинская область рискует свалиться в «колониальную экономику»

Челябинская область рискует свалиться в «колониальную экономику». К такому выводу пришел экономист Сергей Гордеев, проанализировав экономические показатели последних лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по уровню экономического развития Челябинская область не входит в первую десятку российских регионов: по разным параметрам она, как правило, занимает места во втором – четвертом десятках.

«Сравнительно невысокая финансовая результативность организаций региона предопределяет ограниченные возможности их развития, как за счет использования собственных финансовых ресурсов, так и внешних, при довольно низкой кредитоспособности, – отмечает эксперт. – Стагнация многих показателей (прежде всего – объемов инвестиций), указывает, как на ограниченные собственные возможности развития для местного бизнеса, так и на отсутствие общих социально-экономических перспектив Челябинской области при сохранении нынешних тенденций.

Суммарная финансовая результативность отражается в таких показателях бизнеса, как прибыль и убыток. Сальдированный финансовый результат всей совокупности организаций региона (разность между объемами прибыли и убытка) характеризует экономический итог хозяйственной деятельности с учетом всех рыночных колебаний и является одним из наиболее нестабильных статистических показателей.

Однако, с учетом очевидной неравномерности динамики, финансовый результат многолетнего периода, подводящий итог работы местного бизнеса за длительное время, является важной характеристикой региональных социально-экономических перспектив».

Гордеев сравнил Челябинскую область с близлежащими индустриальными регионов, в которых есть крупные города – центры Евразийского взаимодействия: Башкортостаном, Татарстаном, Пермским и Красноярским краями, Свердловской и Тюменской (без автономных округов) областями.

Он отметил неравномерность динамики финансового результата последних лет, отражающего перемены как на национальном, так и на глобальном рынках. И подчеркнул, что нестабильность динамики негативно сказывается на оценках региональных перспектив и, особенно, рисках ухода в отрицательную зону (убытков) для наименее результативных регионов, к которым относится и Челябинская область: среди рассмотренных территорий по объему финансового результата она является явным аутсайдером.

Скриншот из блога С. Гордеева

«Место Челябинской области на нижней границе вполне закономерно, – поясняет эксперт. – На протяжении всего времени показатели региона заметно отстают от величин обобщенного тренда (медианы) всех рассмотренных регионов. Суммарный объем финансового результата Челябинской области (чуть более 500 млрд. рублей за восемь лет) многократно уступает (от двух до пяти раз) аналогичным показателям других рассмотренных регионов.

Скриншот из блога С. Гордеева

Соответственно, при прочих равных условиях, возможности самофинансирования развития в Челябинской области также существенно меньше».

По мнению Гордеева, существующие тренды никак не свидетельствуют о заметном приросте богатства региона и качества жизни в Челябинской области, в сравнении с другими – схожими регионами: в лучшем случае весь «рост» остается в границах статистической погрешности.

Эксперт выделяет три главных проблемы, ставящие под сомнение перспективы роста в регионе:

«1. Нередко возникающие в региональной повестке амбициозные проекты, как правило, не имеют не только финансового обеспечения, но и даже корректного технико-экономического обоснования. Здесь формируются существенные новые финансовые риски ближайшей перспективы. Это в особенности относится к инфраструктурным проектам и объектам. Отвлечение и без того ограниченных ресурсов области на объекты сомнительной востребованности и, соответственно, эффективности, с перспективами убыточности и банкротства (например, новые гостиницы), неизбежно ухудшит ситуацию. Синергетика регионального развития от таких объектов минимальна. Исключением здесь могут быть только отдельные проекты реальной экономики, имеющие большой запас «финансовой прочности» и формирующие реальные точки социально-экономического роста.

2. При низкой результативности и неоднозначных перспективах бизнеса на первый план выходят риски оттока денежной массы из региона с сокращением даже имеющихся возможностей самофинансирования. Реальность подобного сценария «колониальной экономики» приобретает сейчас в Челябинской области особое значение и требует отдельного рассмотрения. Это явление не может пройти бесследно и обуславливает множество последствий, начиная с экономической деградации и заканчивая снижением и так не высокого качества жизни населения.

3. Отмеченное многолетнее и многократное отставание невозможно преодолеть без наращивания объемов средств за счет всех возможных источников финансирования, начиная с бюджетного. Сейчас уникальные возможности финансирования по важнейшим социально значимым проектам открываются в рамках национальных проектов. Это требует пересмотра многих приоритетов текущей региональной экономической и инвестиционной политики с формированием масштабного многовариантного портфеля инвестпроектов – как регионального, так и муниципального значения.

Здесь необходимы тщательные технико-экономические обоснования, достаточные для выделения финансирования и в тоже время с реальными показателями высокой социо-эколого-экономической эффективности – ясными перспективами синергетики развития. В условиях государственно-частного партнерства объемы такого финансирования могут кратно увеличиваться за счет средств бизнеса.

Однако здесь возникает очевидная задача смены многолетней и весьма сомнительной практики работы в регионе с большими проектами. Фактический срыв сроков рекультивации Челябинской городской свалки из-за неготовности документации по федеральному финансированию – последний пример такой практики».

Невнимание к подобным вопросам в условиях острой региональной конкуренции будет способствовать тому, что социально-экономическое отставание Челябинской области от других индустриальных регионов – лидеров будет только нарастать и станет невосполнимым, резюмирует эксперт.

Челябинск, Светлана Намская

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