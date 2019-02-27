Закон о квотировании выбросов примут до 1 июля

Президент Владимир Путин назначил предельный срок принятия закона о квотировании выбросов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе президента России, Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания президента федеральному собранию от 20 февраля 2019 года.

Среди поручений есть и указание обеспечить «принятие в весеннюю сессию 2019 года федерального закона, предусматривающего применение системы квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, в первую очередь в городах Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите». Срок исполнение поручения – 1 июля 2019 года.

Как уже сообщал «Новый День», с инициативой ввести общие квоты на выбросы, рассчитываемые для территории, а не для отдельного промышленного предприятия, губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступил в конце 2016 года. После этого правительство региона внесло в Государственную Думу соответствующий законопроект. Однако документ отклонили. Свой законопроект представило и минприроды, но и его правовое управление Госдумы несколько раз возвращало на доработку.

Наконец, в декабре прошлого года министр экологии России Дмитрий Кобылкин предложил сузить ограничить действие будущего закона Челябинской областью. «Я думаю, что как пилотный проект можно это провести без проблем и посмотреть», – сообщил министр, пообещав закончить работу над законопроектом в первом квартале нынешнего года. Однако, в итоге, как теперь выясняется, в Кремле решили остановиться на более расширенном проекте.

Впрочем, многие эксперты и эко-активисты сомневаются, что закон будет работать. «Идея на первый взгляд не такая уж и плохая, чтобы добиваться хорошего воздуха в каждой конкретной точке города, – рассуждает один из координаторов движения «Челябинск, дыши!" Андрей Костенко. – Вот наш квартал: проводим замер, выясняем, что превышены нормы по, допустим, формальдегиду и … И выясняется, что ответственными за превышение формальдегида в нашем квартале могут быть 10 предприятий. И вот всем десяти предприятиям выкатывается штраф. И что дальше? Правильно! Все эти десять предприятий отправляются в суд и доказывают, что у них превышений нет! И? И на этом всё! Бурная деятельность и никакого результата! Этот законопроект размывает ответственность. В нём нет никакой конкретики. Он просто не полный. В него до сих пор не включены ВСЕ предприятия и возможные источники выбросов, а значит, он не будет работать».

В результате, уверен эко-активист, закон позволит чиновникам рапортовать о высокой эффективности, о высочайших достижениях, в то время как город будет задыхаться от выбросов.

С ним согласен председатель группы по экологии Общественной палаты Копейского городского округа Виталий Полторацкий: «Любые расчеты предполагают платежи или штрафы. А теперь скажите, кто будет платить за автомобили в случае признания их источниками загрязнения? Заводы однозначно виновники».

В итоге, какие бы жесткие требования ни останавливал закон, их можно будет спокойно игнорировать, так как привлечь к ответственности нарушителя будет крайне сложно, если вообще возможно, уверены эксперты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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