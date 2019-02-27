«Наследие» продолжает таять: проект «большого» конгресс-холла в Челябинске снова скорректировали

Госэкспертиза подкорректировала проект строительства общественно-делового центра на реке Миасс в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства общественно-делового центра на реке Миасс с определенными коррективами. Об этом сообщил генеральный директор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий.

Прислушавшись к коррективам в хозпарнерстве решили отказаться от строительства открытого прогулочного моста, который должен был, по задумке проектировщиков, соединить берега реки Миасс. Однако эксперты сочли эту идею слишком небезопасной, предложив ХП либо возвести крытый отапливаемый мост, либо отказаться от него полностью.

Напомним, это уже вторая серьезная корректировка проекта. Ранее стало известно, что ХП «Конгресс-холл» изменил проектную документацию, снизив количество этажей левой башни с 42 до 30, включая один подземный. Правая, менее высокая башня будет насчитывать 16 этажей.

Правда, из-за продолжающего «усыхания» проекта стоимость его меньше не станет. Наоборот. Дело в том, что Главгосэкспертиза потребовала усилить конструкции здания, что приведет к увеличению числа металлоконструкций и, как следствие, удорожанию проекта. Насколько вырастет стоимость работ (сейчас стоимость проекта оценивается в 9 миллиардов рублей), в хозпартнерстве ответить затруднились.

Напомним, изначально общественно-деловой центр на реке Миасс должен был стать главным объектом подготовки к проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году и частью т.н. «наследия» саммитов. Однако вскоре стало понятно, что построить конгресс-холл к началу форумов не успеют. Правда, 3,3 миллиарда рублей из бюджета области на его возведение все-таки было выделено. Частных инвесторов, готовых войти в проект, так и не нашлось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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