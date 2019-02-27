В Челябинской области две столкнувшихся фуры перекрыли движение по М-5

ДТП с участием двух большегрузов затруднило движение по М-5 в районе Сима.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», сегодня, 27 февраля, в 13:55 по местному времени на 1596-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск было остановлено движение в обоих направлениях.

Причина: попутное столкновение двух грузовых автомобилей, перекрывших обе полосы в районе города Сим Ашинского района Челябинской области. С 15:05 организовано реверсивное движение транспорта. ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит автомобилистов скорректировать маршрут движения.

«Напомним, для тех, кто оказался на трассе в затруднительном положении, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63», – рассказали в пресс-службе учреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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