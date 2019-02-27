Не долетел: магнитогорец устроил дебош в аэропорту Челябинска

Житель Магнитогорска устроил дебош в аэропорту Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в Южно-Уральском управлении МВД на транспорте, линейный отдел полиции в аэропорту получил сообщение, что к самолету, который готовится к вылету в Пхукет (Королевство Тайланд), требуется наряд полиции.

«Прибыв на место, полицейские выяснили, что житель города Магнитогорска при посадке вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и своим поведением мешал работе экипажа, – рассказали в ведомстве. – Командир воздушного судна принял решение об отказе ему в перелете. Мужчина снят с рейса и доставлен в дежурную часть ЛОП в аэропорту города Челябинска».

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Магнитогорцу грозит штраф (максимум 1 тысяча рублей) или административный арест (до 15 суток).

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 27.02.19

В Челябинской области две столкнувшихся фуры перекрыли движение по М-5. / «Наследие» продолжает таять: проект «большого» конгресс-холла в Челябинске снова скорректировали. / Полпред: новый уральский макрорегион останется в границах УрФО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»