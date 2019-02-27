Начальник челябинского горздрава проигнорировала вызов в суд по делу уволенного ей «просто так» главврача

Вызванная в суд по делу уволенного ей без объяснения причин главврача начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова спряталась за адвоката мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 27 февраля, в Советском районном суде состоялось очередное заседание по делу бывшего главного врача стоматологической поликлиники №1 Дмитрия Кучина.

Напомним, в декабре прошлого года Дмитрий Кучин был уволен с поста главврача одной из трех муниципальных стоматологий «по решению работодателя» – эта статья дает работодателю право не объяснять причины увольнения, и ее практически невозможно оспорить в суде. Однако медик все-таки решил попытаться отстоять свои интересы в судебной инстанции.

Сам Дмитрий Кучин уверен, что уволили его из-за категорического неприятия им политики мэрии по оптимизации медицинских учреждений. Именно после того, как он выступил против присоединения руководимой им поликлиники к другому медучреждению, на него начали оказывать давление, а потом и вовсе пообещали уволить. Не помогло и обращение коллектива поликлиники, вставшего на поддержку своего руководителя.

В итоге в декабре Дмитрия Кучина, 17 лет руководившего учреждением уволили. На его место поставили Евгения Альтмана – зятя одного из депутатов Челябинской городской Думы. Пока разговоры о присоединении поликлиники затихли.

В общении с прессой начальник горздрава Наталья Горлова не скрывала тогда своего удовольствия от того, что есть в Трудовом кодексе такая статья, позволяющая увольнять сотрудника без объяснения причин. Вспоминая попутно, что уже полтора десятка руководителей уволила именно по этой статье.

Быть может, именно такая циничная позиция руководителя горздрава стала одной из причин обращения Дмитрия Кучина в суд (изначально он говорил, что судиться не намерен). А также причиной его ходатайства о вызове г-жи Горловой и ее заместителя Инны Киреевой в судебное заседание в качестве свидетелей. Заслушать их суд должен был сегодня. Однако, ни та, ни другая не явились, прислав вместо себя аж трех юристов.

Те, в свою очередь, рассказали о страшной занятости своих «клиенток» именно сегодня. Но тут же предложили направить письменное ходатайство, пообещав, рассмотрев его, решить, не будет ли выполнение требования суда «тратой времени».

Дмитрий Кучин все-таки настоял на повторном вызове Горловой и Киреевой. Суд требование поддержал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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