В Сатке мастер отправится в колонию за гибель рабочего

В Сатке мастер завода отправлен в колонию за получение работником смертельной травмы на производстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинский городской суд признал 63-летнего местного жителя виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

«Установлено, что мужчина, работавший мастером по ремонту оборудования АО «Саткинский чугуноплавильный завод», выполнял обязанности по обеспечению безопасной организации работ в агломерационном цехе», – рассказали в надзорном ведомстве. 1 октября 2018 года он устно поручил бригаде из двух электромонтеров выполнить работы на кровле здания. При этом рабочие не имели удостоверений на право проведения работ повышенной опасности на высоте.

Поручив работу сотрудникам, мастер покинул территорию завода по производственной необходимости. При выполнении работы без средств индивидуальной защиты 23-летний электромонтер поскользнулся и упал с 18-метровой высоты на бетонное основание, получив смертельные травмы.

В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину, частично возместил материальный ущерб в размере 30 тысяч рублей и принес извинения маме и жене погибшего.

«Учитывая наступление тяжких последствий в результате преступной неосторожности, государственный обвинитель настаивал на назначении наказания в виде реального лишения свободы. Суд согласился с позицией стороны обвинения и назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условий труда подчиненных работников на 2 года», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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