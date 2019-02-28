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Четверг, 28 февраля 2019, 09:01 мск

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Южноуральцы забили до смерти приятеля, запрещавшего им курить

Жители Карталинского района предстанут перед судом за убийство своего знакомого.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей Карталинского района 29 и 18 лет, обвиняемых в убийстве, совершенном группой лиц.

По версии следствия в июле 2018 года в поселке Новокаолиновый молодые люди выпивали в компании своего приятеля. Во время застолья последний возмутился тем, что собутыльники при нем курили и выбил сигарету из рук одного из парней. Между южноуральцами вспыхнула ссора, в ходе которой молодые люди жестоко избили противника курения.

Затем они бросили собутыльника в багажник автомобиля и отвезли в лес, где продолжили избивать, теперь уже монтировкой. Забив приятеля до смерти, они отнесли его труп подальше в лес и спрятали под ветками деревьев.

«Обвиняемые характеризуются посредственно, ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Вину признали частично, указав на отсутствие умысла на убийство», – отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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