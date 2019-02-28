Российское государство не выполняет обязательства перед гражданами – результаты исследования

Российского государство не выполняет своих обязательств перед гражданами. Об этом заявили более 70% челябинцев, принявших участие в исследовании Челябинского филиала РАНХиГС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социологи задали горожанам вопрос: «Как Вы считаете, в какой мере российское государство выполняет свои обязательства перед гражданами?».

«Государство выполняет обязательства в полной мере», – ответили 1,7%. Этот вариант чаще выбирали мужчины, респонденты в возрасте от 18 до 30 лет, горожане с высшим образованием, по роду деятельности – студенты и жители города со средним и выше среднего уровнями материальной обеспеченности. Еще 24%, что выполняет по большей части.

Большинство опрошенных в Челябинске респондентов (71%) заявили о том, что государство не выполняет обязательств перед гражданами. Причём, более чем каждый пятый (21,7%) говорит об их неисполнении в полной мере.

«Проведённый нами опрос фиксирует преобладание в общественных настроениях мнения о том, что российское государство далеко не в полном объёме выполняет свои обязательства перед гражданами. Напомним, что в разговоре о выполнении гражданами обязательств перед государством картина была противоположная, – комментируют результаты исследования в РАНХиГС. – По факту мы имеем ситуацию, которая таит в себе довольно опасную и амбивалентную тенденцию: с одной стороны, большинство опрошенных считают, что они полностью или по большей части выполняют свои обязательства перед государством, с другой стороны, почти то же количество респондентов занимает позицию: государство выполнением своих обязанностями перед гражданами манкирует.

Очевидным следствием такой ситуации является отсутствие доверия к институтам государственной власти, рост протестного и популистского настроения. Результаты нашего опроса – это весьма острая пища для размышления о том, чьи же интересы приоритетны: государства или граждан?»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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